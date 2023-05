TERAMO: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULL’ARRUOLAMENTO NELL’ARMA DEI CARABINIERI

TERAMO – Nell’ambito della campagna annuale che l’Arma dei Carabinieri promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, avviata da settembre 2022 e durata fino al mese in corso, il Comandante Provinciale di Teramo – Col. Pasquale Saccone, con il supporto di esperti carabinieri del Reparto Operativo e dalle Compagnie di Teramo, Giulianova ed Alba Adriatica, ha preso parte, personalmente, a numerosi incontri e conferenze presso le scuole per la trattazione di argomenti specifici, quali il bullismo, l’uso corretto di internet e dei social network, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, i rischi legati all’uso di alcol e delle sostanze stupefacenti, cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale.

Nel corso degli incontri, inoltre, è stata condotta una mirata campagna di informazione sull’arruolamento, con lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni i compiti istituzionali che l’Arma svolge sul territorio attraverso le sue componenti territoriali e speciali. Una mirata attività è stata svolta anche presso l’Università degli Studi di Teramo.

Per l’occasione, sono state chiamate a contribuire alle sessioni di recruiting, in virtù delle affinità con i corsi di laurea magistrale proposti dall’Università di Teramo, la componente territoriale e le specialità dell’Arma dei Carabinieri, inerenti, in particolare, al Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari ed al Comando per la Tutela della Salute, dato l’orientamento dell’Ateneo, fortemente strutturato nell’area veterinaria e zooambientale.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di informarsi e documentarsi sui concorsi pubblici destinati ai futuri carabinieri, navigando on-line sul sito istituzionale www.carabinieri.it ed apprezzando i contenuti della sezione destinata ai concorsi sito https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici. Oggi tracciando i primi bilanci, si registra che, grazie alla menzionata campagna di informazione per l’arruolamento, è raddoppiato il numero delle domande dei giovani teramani interessati ad entrare nelle fila dell’Arma: nel 2022-2023 le domande presentate sono state 109 rispetto alle 52 della precedente annualità (2021-2022). E’ significativo il dato specie in riferimento agli aspiranti Ufficiali, cresciuto del 40%. Tra i concorsi standardizzati banditi annualmente dall’Arma, si segnala che a gennaio e febbraio 2024 saranno verosimilmente pubblicati i bandi per la formazione di base degli Ufficiali (Accademia) e dei Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Il percorso di studi presso l’Accademia Militare di Modena ha una durata di due anni, al termine del quale gli studenti conseguono la laurea in Scienze Giuridiche. Dopo la formazione in Accademia, il ciclo di studi prosegue per altri 3 anni, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine di questo percorso si ottiene la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma ed il grado di Tenente.

Invece, i vincitori del concorso per Allievi Marescialli frequentano un iter formativo su impostazione universitaria della durata di 3 anni, presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, al termine dei quali, oltre al grado di Maresciallo, conseguiranno la laurea in “Scienze Giuridiche della Sicurezza” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.

