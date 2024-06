TERAMO: CARABINIERI SALVANO GIOVANE STRANIERO CHE STAVA PER SUICIDARSI GETTANDOSI SOTTO AL TRENO

TERAMO – Nel pomeriggio di ieri a Teramo frazione villa Pavone, dei passanti hanno notato un giovane che camminava sui binari del treno. Lo stesso seppur richiamato non accennava a fermarsi andando incontro al treno che stava per sopraggiungere da Teramo.

Immediatamente gli stessi, tramite il Numero Unico di Emergenza, hanno allertato i carabinieri che giungevano nell’immediatezza e grazie al loro provvidenziale intervento nonché all’abile manovra del macchinista che veniva allertato dalla sala operativa, ha consentito di salvare la vita al giovane. Infatti il ragazzo di nazionalità straniera in preda a una forte crisi è stato affidato ai sanitari di una ambulanza intervenuta che lo hanno condotto all’ospedale di Teramo dove è stato ricoverato.

L’epilogo positivo di questa vicenda è la sintesi della collaborazione tra i protagonisti della vicenda: i cittadini che accortisi del pericolo hanno immediatamente chiamato i soccorsi, i Carabinieri della Radiomobile che si sono precipitati sul posto, i carabinieri della centrale operativa che oltre a inviare l’auto hanno provveduto ad allertare le ferrovie per segnalare il pericolo e infine e non per importanza il macchinista del treno che appena avvisato ha posto in essere tutte le procedure che hanno permesso al treno di fermarsi in sicurezza.