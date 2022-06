TERAMO: CARDINALI IN VISITA A GIULIANOVA SKATE IN LINE, “ORGOGLIOSA DI QUESTA REALTA'”

TERAMO – Il consigliere regionale Simona Cardinali a Giulianova in visita presso il pattinodromo su invito dell’ A.S.D. “Giulianova Skate in line”, la società sportiva di pattinaggio con pattini in linea che mostra orgogliosamente i suoi atleti, tra cui campioni regionali e nazionali. Ultima importante vittoria è del campione italiano Alberto Rodi che all’età di 12 anni ha conquistato la medaglia d’oro alle nazionali dello scorso 11 giugno a Cassano D’Adda (MI).

“Orgogliosa di Alberto – dichiara il consigliere regionale – con un pizzico di cuore in più poiché mio compaesano di Mosciano Sant’Angelo, figlio di mamma Emanuela, giuliese, e papà Maurizio, moscianese. La famiglia Rodi ha una storia importante nello sport moscianese, tant’è vero che anni fa è stato intitolato lo stadio di Mosciano a Mario Rodi e Alberto prosegue nella passione di famiglia”.

“Ho ascoltato con attenzione – continua il consigliere – i titolari della società sportiva, le allenatrici e alcuni genitori. Qualcuno di loro addirittura accompagna il proprio figlio, da Silvi, quattro volte a settimana per gli allenamenti”.

“Allenamenti che si svolgono in una struttura da rinnovare – racconta il presidente Emilio Calvarese – una struttura obsoleta che ha bisogno di lavori migliorativi per i quali la società chiede il supporto delle istituzioni comunali e regionali”. “Il quadro della situazione rappresentata è complesso, il mio impegno – dichiara Simona Cardinali – sarà quello di verificare, con l’amministrazione comunale di Giulianova, se ci sono possibilità per la risoluzione delle criticità emerse e per dare un aiuto concreto a questi ragazzi che, con non pochi sacrifici, portano alto l’onore alla nostra terra”.

In squadra presenti tre bimbi ucraini, ospitati dalla società.

“Mi complimento con la società per la sensibilità e umanità dimostrata nell’aver dato l’occasione ai tre bimbi rifugiati dalla guerra di praticare questo sport allontanandoli il più possibile dall’incubo delle bombe” – conclude il consigliere.