TERAMO, CARITAS DIOCESANA LANCIA TRE IMPORTANTI PROGETTI DI SOLIDARIETA’ E INCLUSIONE

TERAMO – In questo tempo estivo la Caritas di Teramo-Atri lancia tre importanti progetti di solidarietà e inclusione.

Campus Estivo. Torna anche quest’anno il consueto Campus Estivo rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori. Si terrà dal 12 luglio all’8 agosto presso Villa Emmaus, in Contrada Castagneto, a Teramo. Sarà attivo ogni settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Ai giovanissimi saranno offerti tanti momenti di svago e attività ricreative, sempre nello spirito educativo e formativo della Caritas diocesana. Per informazioni sui costi e sulle iscrizioni è possibile contattare i numeri 0861-249017 e 331-2666791.

Taxi sociale. Con questo nuovo servizio gratuito per la mobilità la Caritas diocesana ridurrà le distanze sociali e territoriali delle aree montane consentendo di raggiungere i luoghi del vivere quotidiano. Il servizio è rivolto agli abitanti dei comuni di Civitella del Tronto, Montorio, Cortino, Crognaleto, Rocca Santa Maria e Torricella Sicura. Lo si potrà richiedere per visite mediche generiche e specialistiche, per il disbrigo di pratiche amministrative, per recarsi a fare la spesa e in farmacia. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Per informazioni contattare il numero 327-3597925 o l’indirizzo caritas@teramoatri.it

Olio e bomboniere solidali. Con il progetto dell’olio solidale è possibile contribuire alla sostenibilità dei progetti di inclusione sociale e lavorativa della Caritas diocesana acquistando l’olio prodotto dal Consorzio Solidarietà Aprutina coinvolgendo giovani e ospiti delle sue strutture. Con le bomboniere solidali della Caritas diocesana sarà possibile festeggiare il proprio momento di felicità (battesimi, comunioni, lauree e ogni altra ricorrenza) contribuendo ai loro progetti di inclusione sociale e lavorativa.

Conto Corrente Postale: n. 10302644;

Iban: IT 09L0103015300000000929725

Per informazioni tel. 0861-249017 e caritas@teramoatri.it