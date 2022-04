TERAMO: CASA DEL POPOLO CONSEGNA UOVA DI PASQUA A MINORI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

TERAMO – Questa mattina la Casa del Popolo di Teramo ha donato 85 uova di Pasqua in due strutture che si occupano di minori e migranti nella Provincia di Teramo.

Si legge nella nota: “Sono state organizzate due date per la raccolta delle uova e grande è stata la risposta dei cittadini teramani e non al progetto “Pasqua di Resistenza”. I sorrisi dei bambini ai quali sono state donate le uova ripagano il grande impegno dei militanti e sono l’ennesima conferma che la solidarietà dal basso è l’unica chiave per scardinare le ingiustizie e le disuguaglianze. Dal Popolo per il Popolo!”