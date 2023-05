TERAMO: CEDIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO, STOP AL TRAFFICO TRATTO STATALE 80 DI MOSCIANO

TERAMO – A causa di un cedimento localizzato in corrispondenza di un attraversamento idraulico al di sotto del piano viabile, dove la società Ruzzo Reti Spa sta eseguendo lavori, è stato temporaneamente interdetto il traffico lungo la statale 8o, raccordo di Teramo in direzione dell’innesto con l’A14, tra il km 16,350 ed il 17,341 in prossimità dell’Area Produttiva Mosciano.

Il provvedimento si è reso necessario per poter procedere alle verifiche tecniche mirate al ripristino del piano viabile. Il traffico in direzione mare potrà utilizzare lo svincolo di Bellante

