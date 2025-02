TERAMO: CELEBRAZIONI PER OMAGGIARE LA POETESSA GIANNINA MILLI NEL BICENTENARIO DELLA NASCITA

TERAMO – Ha preso il via oggi il programma di celebrazioni del bicentenario della nascita di Giannina Milli, la poetessa teramana che in città ha dedicati una via, una scuola, un busto in viale Mazzini e uno alla Villa Comunale e un cippo ai piedi del Duomo, dove era la sua casa natale. Ma la città di Teramo ha forse un po’ dimenticato il ruolo e la figura di un personaggio che oggi si riscopre moderno e vuole essere ricordato nel linguaggio giovanile, pop e, perché no, nel più contemporaneo rap vista la dote della Milli alla declamazione a improvvisazione su temi suggeriti dal pubblico.

Un progetto, ideato e coordinato da Clara Taraschi dell’Associazione Tetraktis, dal titolo emblematico “Mille Volti Milli”, proprio a rappresentare le diverse sfaccettature del personaggio, che è partito come evento inaugurale dell’anno Milliano, con il gemellaggio tra la scuola teramana che ne porta il nome, il Liceo Statale “Giannina Milli” di Teramo e il Liceo Statale “Vittoria Colonna” di Roma che la ebbe come prima preside, nel 1872.

La cerimonia del patto di amicizia e collaborazione, che prenderà forma nei lavori di ricerca degli studenti dei due istituti, si è svolta questa mattina nella corte interna della Biblioteca Delfico di Teramo, ad opera dell’Associazione Tetraktis Aps, che realizza il progetto, con la collaborazione di Regione Abruzzo e Bim e il patrocinio di Città di Teramo, Provincia di Teramo, Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo e L.I.P.S. A siglare il documento le due dirigenti scolastiche, Manuela Divisi del “Milli” e Franca Ida Rossi del “Colonna”, nel corso di un incontro aperto dalle note di rapper Delight e l’Inno d’Italia, a collocare la chiave di lettura che si vuole rendere alla poetessa teramana.

Dopo l’introduzione del direttore artistico Renato Pilogallo e i saluti del presidente di Tetraktis Franco Esposito, dell’Assessore alla Cultura di Teramo Antonio Filipponi e dell’Assessore regionale Umberto D’Annuntiis e la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Clara Moschella, sono intervenute Agnese Di Matteo del gruppo di lavoro Tetraktis, che ha illustrato il progetto e Clara Taraschi, che ha spiegato la genesi del patto di amicizia fra le due scuole. L’incontro moderato da Pina Manente, è stato concluso dai versi del rapper Melchiorre Wolf.

Dopo il gemellaggio la delegazione romana è stata accompagnata dal giovane Francesco Di Giuliantonio in una visita guidata nel centro storico di Teramo e, in particolare, della Cattedrale per poi essere accolta, sulle emozionanti note di “Agnese” di Ivan Graziani eseguita dalle allieve da Maria Renata Bilò e Beatrice Porrini, presso il Liceo “Milli”. Conclusione della giornata inaugurale di “Mille Volti Milli”, all’IIS “Di Poppa-Rozzi”, accolti dalla dirigente scolastica Caterina Provvisiero per una conviviale di amicizia.

Prossimo appuntamento a Roma, il 20 marzo, quando la delegazione teramana si recherà al Liceo “Colonna” dove verrà messa in scena una performance sotto forma di talk su Giannina Milli, che poi sarà replicata a Teramo in aprile. Mille Volti Milli è anche su Facebook e Instagram.