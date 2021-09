TERAMO, CENTENARIO DELLA NASCITA DI TOMMASO SORGI: IL PROGRAMMA

TERAMO – Teramo celebra il centenario della nascita di Tommaso Sorgi, (Campli 12 ottobre 1921, Teramo 24 aprile 2018).

Il 18 e 19 settembre si svolgerà l’evento è promosso dall’associazione culturale “Il Raggio”, in collaborazione con il Comune di Teramo che ha inserito la manifestazione nell’ambito del programma “Teramo natura indomita”.

Di seguito il programma definitivo.

MOSTRA FOTOGRAFICA

“Tommaso Sorgi. L’uomo, il suo mondo, il suo tempo”

Inaugurazione sabato 18 Settembre, ore 17:00

Fine Mostra sabato 25 Settembre

Sala Espositiva di Via Nicola Palma

Curatore Osvaldo De Fabiis

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE COLLETTANEA*

“Tommaso Sorgi. Sulle orme di un uomo che ha segnato il suo tempo.”

Relatore Flavio Felice, Docente di Storia delle Dottrine Politiche Univeristà del Molise

Modera Gino Mecca, curatore del libro

Domenica 19 Settembre, ore 10:30 Sala Polifunz. Provincia di Teramo

Saluti delle Autorità

• Gianguido D’Alberto Sindaco di Teramo

• Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo Diocesi di Teramo-Atri

• Diego Di Bonaventura Presidente della Provincia di Teramo

• Dino Mastrocola Magnifico Rettore Università di Teramo

• Donna Kempt delegata del Movimento dei Focolari

Saranno presenti gli autori

Claudio Appicciafuoco, Pietro Cocco, Attilio Danese, Giulia Paola Di Nicola, Giovanna Labellarte, Alberto Lo Presti, Adelmo Marino, Marcello Mazzoni, Sandro Melarangelo, Roberto Ricci, Fam. Sorgi

CONVEGNO*

“La città di Teramo ricorda Tommaso Sorgi. Una testimonianza di vita nella famiglia, nella società e nella Chiesa.”

Domenica 19 Settembre, ore 16:30

Aula Magna, Università di Teramo

Modera Maria Chiara Ferro, Docente di Lingua e Traduzione Russa Università degli Studi Gabriele D’Annunzio

Saluti delle Autorità

• Gianguido D’Alberto Sindaco di Teramo

• Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo Diocesi di Teramo-Atri

• Diego Di Bonaventura Presidente della Provincia di Teramo

• Dino Mastrocola Magnifico Rettore Università di Teramo

• Donna Kempt delegata del Movimento dei Focolari

Interverranno

• Pietro Cocco: Gli anni giovanili di Tommaso e il suo impegno nel sociale e nella Chiesa.

• Marcello Mazzoni: Tommaso e il suo impegno nelle istituzioni locali: protagonista nella sanità teramana.

• Iole Mucciconi: Tommaso Sorgi e il suo ruolo nelle aule parlamentari.

• Teresa Serra: Tommaso sociologo e docente universitario. Costruire il sociale.

• Alberto lo Presti-Vitek Vltr: Tommaso Sorgi: le radici del suo impegno nel Movimento dei Focolari e attualità della profezia.

• Famiglia Sorgi: Saluto di ringraziamento

Caritas Diocesana: un mattone per la “Cittadella della Carità”

“Nello spirito di Tommaso e della sua sensibilità sociale e religiosa, rivolta in particolare verso gli ultimi – si legge in una nota -, vogliamo aderire al progetto della Caritas Diocesana per realizzare una Cittadella della Carità promuovendo una raccolta fondi definita “Un mattone per la Cittadella” che prevede iniziative di accoglienza a vari livelli. Sarebbe molto importante, quindi, anche quello che ognuno di noi potrà fare, attraverso un contributo personale e libero”.

Per chi volesse aderire:

IBAN: IT81S0542415301000001000628

Intestazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RAGGIO

Causale: MATTONE CITTADELLA DELLA CARITÀ per Centenario Tommaso

*Ingresso libero fino ad esaurimento posti, è necessario il Green Pass o tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti