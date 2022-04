TERAMO: CLOCHARD SENZA GREEN PASS, NESSUNA STRUTTURA LO OSPITA

TERAMO – A soli 50 metri da Piazza Martiri a Teramo, nel centro del centro, un clochard romeno di 47 anni dorme da due mesi sotto un porticato dell’ex palazzo della sanità. Non può essere preso in carico dai servizi sociali perché non ha il green pass e non è vaccinato e così collocarlo in una struttura diventa difficile.

Paola Salvatore, insegnante all’Istituto Di Poppa, ha subito interessato della vicenda l’amministrazione comunale: le hanno risposto che quanto prima si occuperanno della vicenda.

“Ho parlato col clochard – spiega al Messaggero – , ho chiesto se avesse bisogno di aiuto e lui mi ha proferito le parole Covid-Covid, quale ostacolo ad essere ospitato in una struttura sociale, non si è fatto il vaccino e quindi non possiede neanche il green pass. Racconta che è impaurito perché un suo amico c’è rimasto secco con la dose”.

L’amministrazione comunale fa intendere che senza l’obbligo vaccinale assolto diventa difficile ospitarlo nelle strutture pubbliche. La Caritas spiega che si sta attivando per cercare una soluzione ma sta anche verificando se esiste davvero una sua volontà di essere ospitato.