TERAMO: COMMEMORATO IL CARABINIERE EROE GIUSEPPE CORTELLUCCI CON LO SCOPRIMENTO DI UNA TARGA

TERAMO – Ieri a Teramo, Frazione Rapino, organizzata dalla Sezione Abruzzi Gruppo Alpino di Teramo, si è svolta una cerimonia di commemorazione con lo scoprimento di una targa, in ricordo del Carabiniere M.A.V.M. Giuseppe Cortellucci deceduto il 29.12.1944 in un conflitto a fuoco.

Il carabiniere Cortellucci è nato a Teramo frazione Miano il 14 luglio del 1924. Arruolatosi giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri era in servizio presso la Stazione di Mortola (IM), nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si è unito ai Partigiani del 1° Distaccamento “Waler Berio” della quarta Brigata Garibaldi “Guarrini”, prendendo parte a diverse azioni. Il 29 dicembre 1944, è morto, durante un conflitto a fuoco, in località Castagna, frazione di Pantasina (IM). Le sue spoglie mortali riposano nel cimitero della frazione Rapino di Teramo. L’11 novembre 1989, alla memoria del Cortellucci fu intitolata la stazione Carabinieri di Martinsicuro. Alla cerimonia di ieri in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri era presente il Comandante Provinciale di Teramo, Colonnello Pasquale Saccone.