TERAMO: CON ATSC TORNANO LE LAUREE IN PRESENZA. MASTROCOLA: BUON AUSPICIO”

TERAMO – Si è svolta venerdì 16 luglio, la Cerimonia di consegna delle pergamene di Laurea per gli agenti di commercio e in attività finanziaria nonché consulenti finanziari della coorte ATSC, iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio dell’Università degli Studi di Teramo.

Alla cerimonia hanno presenziato il Magnifico Rettore, Dino Mastrocola,e il Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione,Christian Corsi e i docenti della facoltà.

«Questa è la prima cerimonia di laurea in presenza, dopo molti mesi di pandemia – ha detto il Preside Corsi -. E questo è un momento importante per voi perché vedete concretizzarsi un obiettivo programmato tre anni fa, ma è una giornata importante anche per tutta la facoltà. Infatti il progetto ATSC, avviato ormai 8 anni fa, è un progetto strategico per l’intera facoltà, a cui hanno partecipato con entusiasmo e spirito di sacrificio tutti i docenti, accompagnandovi in un percorso in presenza in giro per l’Italia. Lo abbiamo fatto perché l’obiettivo di crescita alla base di questo corso di laurea era per noi prioritario».

Pensieri condivisi e ripresi dallo stesso Magnifico Rettore, il Professor Dino Mastrocola: «La consegna in presenza delle pergamene di laurea, oggi, ha un significato simbolico importante perché esse sono una restituzione di quello che vi è stato sottratto a causa della pandemia, ma sono anche un segnale di buon auspicio per segnare la ripresa in presenza per il prossimo anno accademico. La corte ATSC ha insegnato a questa Università che è possibile curvare un corso universitario in base alle esigenze di una categoria lavorativa. Spero che il vostro percorso possa continuare attraverso momenti di lifelong learning e che questa laurea possa dare un nuovo impulso alla vostra vita lavorativa».

Come ospiti d’onore sono intervenuti il nuovo Presidente ENASARCO, Antonello Marzolla, e il Direttore Generale della Fondazione Enasarco, il Dottor Carlo Bravi, per riconfermare il sostegno della Fondazione al progetto di ATSC e Università di Teramo, con un contributo pari al 50% delle spese sostenute per le tasse universitarie.

Alla fine dell’evento il Consiglio di Facoltà ha conferito la Laurea honoris causa ai familiari di Sartori Silvano, collega prematuramente scomparso.

L’evento è stato preceduto dalla Summer School per la presentazione del corso di laurea ai numerosi iscritti provenienti da ogni angolo d’Italia. Un incontro tra docenti e agenti di commercio e in attività finanziaria nonché consulenti finanziari, durante il quale sono stati illustrati gli insegnamenti del corso e spiegate le modalità di iscrizione e svolgimento dello stesso.

«Giunti alla nona lezione, possiamo dire senza incertezze che il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio è un corso di Laurea a livello Nazionale ed unico in Italia – ha detto Franco Damiani, Presidente ATSC -. Un corso organizzato da una Università statale con lezioni in presenza, che propone un’alta formazione, con contenuti di nuova generazione, curvati per le esigenze degli agenti di commercio e consulenti finanziari, un corso di Laurea Triennale per lavoratori creato e capace di preparare lo studente non al passato o al futuro ma al presente, perché per noi lavoratori il futuro è oggi. Come diceva Umberto Eco, senza la conoscenza non esiste la competenza, con il nostro titolo di studio non solo si è preparati per il lavoro ma per comprendere cosa ci circonda nel mondo, per affrontare i problemi che ci si presentano ogni giorno».

Elenco ritiro pergamena di laurea

Anzuini Giacomo, Baldan Nicoletta, Bassini Marco, Berta Cristian, Caiulo Marco, Caloisi Andrea, Cappelletti Matteo, Casella Daniele, Castigliego Gennaro, Celino Pietro, Centinaro Vittorio, Chirico Fabrizio, Cialdella Andrea, Cifarelli Pietro, Co’ Antonella, Colandrea Menotti, Colardo Michele, Coldani Piermauro, De Angelis Simonetta, De Filippo Roberto, Desiro’ Tiziana, Dezio Raffaele, Di Giuseppe Simone, Di Lascio Giovanni, Di Liborio Marco, Di Loreto Stefano, Di Tomasso Arianna Rita, Dicataldo Nicola, Erbifogli Giancarlo, Fratangeli Elisabetta, Genesini Linda, Gori Fabrizio, Grewing Emiliano, Griggio Federico, Grigioni Francesco, Iezzi Roberto, Iodice Luigi, Langella Mario, Laperchia Igor, Leone Massimo, Limone Paolo, Lucaioli Tommaso, Lucaioli Enrico, Luzi Domenico, Marchetti Marino, Marcon Matteo, Marino Fabrizio, Martino Antonio, Moscianese Erika, Nardi Cristiano, Nobili Ida, Olivieri Cosimo, Orsi Daniele, Pallitti Giulia, Pandiscia Michele, Perencin Andrea, Petarra Simone, Pini Flavio, Pizzaleo Angelo Luigi, Propoli Gianluca, Prota Massimo, Ricciotti Roberto, Romani Gioacchino, Rosa Lorenzo, Saccomani Matteo, Santoleri Rocco, Silvestro Antonio, Soprana Donato, Tondo Giuseppe, Trombetta Anselma, Vignola Enzo, Vitiello Roberto, Zagaria Francesco, Zarbo Mirco.