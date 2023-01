TERAMO: CONCESSO DALL’ADSU UN LOCALE AGLI ORGANIZZATORI DEL 50ENNALE DELLA COPPA INTERAMNIA

TERAMO – Firmato il contratto di comodato per la concessione a titolo gratuito di un locale della sede dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo all’Associazione-Comitato organizzatore del Cinquantennale della Coppa Interamnia Ets di Teramo che ne farà il luogo della segreteria organizzativa.

L’accordo si inserisce in un progetto più ampio che vede coinvolta anche la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo con la quale l’Associazione-Comitato Coppa Interamnia sta per stipulare un partenariato per coinvolgere gli studenti dell’Ateneo a partecipare con due squadre, una maschile e una femminile, al Torneo Interamnia World Cup, grazie al lavoro sinergico con il CUS Unite ASD.

“L’accordo che abbiamo siglato questa mattina rappresenta un tassello importante nella costruzione della sinergia con il territorio e con le realtà che lo rappresentano, sinergia che la Coppa Interamnia ha sempre perseguito e che oggi si concretizza nel dare valore a uno spazio di progettazione, produzione e organizzazione che sarà il cuore pulsante della cinquantesima edizione” questo quanto dichiara Carlo Antonetti, Presidente del Cinquantennale della Coppa Interamnia.

“È un punto di partenza per l’Adsu che intende coinvolgere, tramite il Cus Unite, gli studenti universitari in questo appuntamento che contraddistingue la città di Teramo. Ci si augura di poter concretamente sostenere squadre maschili e femminili di studenti che si iscriveranno al torneo” è l’auspicio del Direttore dell’Adsu Fabrizio Cantarelli che, insieme al Presidente Vincenzo Di Giacinto, è stato promotore per l’Azienda di questa iniziativa.

Oltre alla Coppa Interamnia, da anni appuntamento di punta delle estati teramane, verranno organizzati altri eventi culturali, sportivi, ricreativi e di solidarietà che promuoveranno la città di Teramo sia a livello nazionale che internazionale.

L’accordo è stato firmato dal Direttore Cantarelli e dal Presidente del Cinquantennale della Coppa Carlo Antonetti, alla presenza del Presidente dell’Adsu Teramo Vincenzo Di Giacinto e del Patron della Coppa Pier Luigi Montauti.