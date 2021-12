TERAMO: “CONDIVIDI SCAMBIA RICICLA”, MERCATINO ALLA CASA DE POPOLO

TERAMO – Domenica 5 dicembre dalle ore 15:00, presso la Casa del Popolo di Teramo, in via Nazario Sauro, 52, si terrà il mercatino popolare “CONDIVIDI SCAMBIA RICICLA”.

“La società consumistica nella quale viviamo oggi contribuisce ad alimentare l’inutile moda dello spreco. Casa del Popolo di Teramo e Collettivo Malelingue cooperano insieme per contrastare questa tendenza. È per questo, che invitiamo tutt* a partecipare all’iniziativa- Ecco alcuni semplici chiarimenti: se hai vestiti, scarpe e accessori in buono stato da regalare o scambiare, portali con te, se hai bisogno di indumenti, scarpe e accessori e li trovi tra quelli esposti, puoi prenderli gratuitamente; Se, come noi, condividi l’idea del riciclo e del riuso, passa a trovarci! C’è un solo accorgimento: tutto ciò che porterete ma non verrà scambiato o donato, dovrete riportarlo con voi. Vi aspettiamo per una giornata all’insegna della condivisione, della sostenibilità e della solidarietà”