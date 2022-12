TERAMO: CONSEGNATI DAL PREFETTO GLI ATTESTATI “AL MERITO DELLA REPUBBLICA” A CITTADINI BENEMERITI

TERAMO – Nella mattinata odierna, nel Palazzo del Governo, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di conferimento delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Le Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” sono conferite dal Presidente della Repubblica e sono destinate a coloro che hanno acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Il Prefetto Massimo Zanni, alla presenza di Autorità locali civili, militari e religiose, ha consegnato i diplomi di Cavaliere. Di seguito i nominativi degli insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” : Mario Andreoli, capo di 1^ classe nocchiere di porto Gaetana Bonnici Castelli, giornalista, già presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità Salvatore Cimini, avvocato e docente universitario Matteo De Padova, tenente della Guardia di Finanza Stefano Di Stefano, commissario in quiescenza della Polizia di Stato Francesco Ettorre, commercialista e presidente nazionale della Federazione Italiana Vela Valerio Falciatano, operatore tecnico specializzato della Asl Martino Greco, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Concetta Guercioni, insegnante in quiescenza Monica Passamonti, avvocato Luca Procida, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri Teramo.