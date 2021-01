TERAMO, CONSEGNATI LAVORI PER EX SCUOLA “CARLO FEBBO” DI SAN NICOLO’

TERAMO – Prenderà il via lunedì prossimo la fase definitiva per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione della ex scuola Carlo Febbo di San Nicolò. Sono stati infatti consegnati ieri i lavori alla ditta Masp, che ora ha 6 mesi per la loro conclusione.

Trova compimento, pertanto, quell’accelerazione che ha caratterizzato sin dall’inizio dell’amministrazione D’Alberto il recupero dell’ipotesi progettuale e del relativo finanziamento quasi perduto, che ha consentito di tornare alla disponibilità di 551.000 euro già assegnati ma sfumati a causa del mancato avvio, nel 2013, dei lavori.

Contestualmente all’intervento sulla struttura, l’amministrazione proseguirà nel confronto con residenti e associazioni per la definitiva scelta della destinazione dell’immobile e degli aspetti connessi alla futura gestione. La finalità già acclarata è di riservarlo ad uso pubblico, per ospitare servizi comunali, centro di aggregazione per giovani, sala polivalente, biblioteca e spazi per le associazioni.

Per il nuovo complesso è già stata individuata l’intitolazione; sin da quando sedeva sui banchi dell’opposizione, Gianguido D’Alberto aveva proposto di dedicarlo ad Ernino D’Agostino; proposito ripreso dal consigliere con specifica delega Lanfranco Lancione.

Così l’amministrazione, dopo aver recuperato le risorse, indicato le linee operative ai progettisti e avviato il confronto con i cittadini, sta per realizzare quello che più volte è stato definito come “un sogno della frazione di San Nicolò”.

Download in PDF©