TERAMO, CONSEGNATI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI SAN NICOLO’

TERAMO – L’assessore allo Sport del comune di Teramo Sara Falini, comunica che sono stati consegnati questa mattina i lavori per la sostituzione del manto erboso del campo sportivo di San Nicolò. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 500.000euro, disponibile con specifici finanziamenti cui l’amministrazione comunale ha attinto dal Credito Sportivo e da un bando della Regione Abruzzo.

L’’intervento si è reso necessario perché il manto preesistente non era idoneo allo svolgimento delle attività dell’impianto, tant’è che lo stesso non aveva ricevuto l’omologazione dalla federazione di competenza. Grazie ai lavori ora programmati, verrà posizionato un manto in erba sintetica che consentirà alla struttura di riacquisire la specifica omologazione e quindi tornare ad essere utilizzabile.

All’esito della gara, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Delfino Sport che, in base alle al capitolato, dovrà completarli entro l’inizio della prossima stagione agonistica. Il professionista che ha curato il progetto è l’ingegnere Luana di Carlo.