TERAMO: CONSEGNATO IL NASTRINO DI MERITO AL LUOGOTENENTE DEI CARABINIERI RUSCIO

TERAMO – Questa mattina nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, il Comandante Provinciale Colonnello Pasquale Saccone ha consegnato al Luogotenente Francesco Ruscio, addetto alla Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Teramo, il “Nastrino di merito per Comandante di Stazione territoriale con granata d’argento”. Il prestigioso riconoscimento viene attribuito ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri che hanno retto il reparto per anni 15 senza demerito.

Il Luogotenente ,ugliese d’origine ma abruzzese di adozione, è coniugato e ha due figlie. Già ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano si è arruolato nell’Arma nel 1995 quando ha superato il concorso per allievi sottufficiali dei Carabinieri.

Nel 1997 al termine del ciclo di istruzione svolto tra le Caserme di Velletri (RM) e Firenze è stato destinato alla Scuola Allievi Carabinieri dove ha svolto i compiti di istruttore presso il Battaglione di Chieti. Nel 1999 è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Cellino Attanasio (TE) quale sottufficiale in sottordine. Nel 2002 ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Notaresco (TE) ove è rimasto sino al 2018 anno in cui ha assunto l’attuale incarico.