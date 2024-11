TERAMO: CONSEGUE PATENTE E FESTEGGIA CON BEVUTA TRA AMICI, TROVATO POSITIVO AD ALCOL TEST

TERAMO – Festeggia con una bevuta tra amici il conseguimento della patente, e risultato positivo ad un test antialcol, con un valore di 1,10 la patente gli è stata subito ritirata.

E’ accaduto a Teramo. Al ritiro della patente lo stesso ha ammesso candidamente che aveva bevuto con gli amici per festeggiare il conseguimento della patente e che si era messo alla guida dell’auto, nonostante la presenza fuori dal locale dei carabinieri, in quanto credeva di essere sobrio e che comunque reggeva bene l’alcool. Evidentemente lo stesso non aveva approfonditamente studiato per conseguire la patente.

Infatti i neo patentati non possono bere alcool e poi mettersi alla guida. Il limite di 0,5 non si applica a chi ha meno di anni 21 o a chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, per queste categorie il tasso deve essere “0”.

Il giovane andrà incontro a una ammenda, diversi mesi di sospensione della patente e 20 punti decurtati sulla stessa.

Il ragazzo era alla guida dell’auto e trasportava tre coetanei, dall’alito e dall’atteggiamento degli stessi era evidente che tutti avevano fatto uso di alcool.