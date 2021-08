TERAMO, CONTROLLI COVID POLIZIA DI STATO: SANZIONATI DUE LOCALI SULLA COSTA

TERAMO – Un bar di Atri uno stabilimento balneare di Silvi sono stati sanzionati nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Questore di Teramo nel periodo delle festività di ferragosto, che ha visto impegnati gli uomini della polizia di Stato in molteplici attività, sia su strada che presso esercizi pubblici.

Obiettivo, quello di verificare il rispetto della normativa anticovid e garantire un sereno svolgimento della movida che notoriamente si sposta presso i bar e gli stabilimenti balneari della costa teramana e nei comuni dove si svolgono iniziative di intrattenimento serale.

Specie in prossimità della notte di ferragosto e nelle serate immediatamente successive, i controlli della polizia , in vista dei possibili assembramenti di giovani sul lungomare, sono stati rivolti agli esercizi pubblici, cinque dei quali sono stati oggetto di una mirata ispezione da parte dei poliziotti .

Il bar di Atri e lo stabilimento balneare di Silvi, entrambi meta di giovanissimi, in particolare, sono stati sanzionati dal personale del Commissariato di Atri per la mancata esposizione della cartellonistica concernente gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, per un importo di 3000 euro ciascuno mentre i tre dipendenti dello stabilimento balneare di Silvi sono stati sanzionati per euro 400 per il mancato utilizzo dei dispositivi individuali di protezione benché si trovassero all’interno di un luogo chiuso. Gli altri esercizi pubblici, di cui uno di Silvi e due di Pineto, sono, invece stati trovati in regola sia con la normativa di settore che con quella prevista dai nuovi protocolli anti- covid.