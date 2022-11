TERAMO, CONTROLLI NAS IN CENTRO: CARENZE IGIENICO-SANITARIE IN 4 LOCALI, SCATTANO MULTE

TERAMO – Irregolarità e carenze igienico-sanitarie.

Scattano le multe a quattro locali – tra ristoranti, bar e pub – del centro storico di Teramo al termine delle ispezioni effettuate dai carabinieri di Teramo in collaborazione con i Carabinieri specializzati del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Nas di Pescara.

Si tratta di controlli che hanno come obiettivo la tutela della salute pubblica e l’igiene degli alimenti e degli ambienti di confezionamento.

In questo contesto, sono stati ispezionati numerosi locali pubblici e in quattro sono state riscontrate irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario e per tale motivo sono state contestate violazioni a carattere amministrativo con le conseguenti sanzioni pecuniarie e segnalazioni alle autorità sanitarie.