TERAMO: CONTROLLI STRADALI CARABINIERI, TANTE PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

TERAMO – I Carabinieri di Teramo, Giulianova e Alba Adriatica, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’uso di bevande alcoliche e/o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi, creando pericoli per se stessi e per gli altri utenti della strada. Nel corso dell’attività è stato messo in atto un reticolo di posti di controllo dove sono stati presidiate: le principali arterie stradali della provincia, le strade limitrofe ai luoghi di ritrovo dei giovani e le vie adiacenti a locali notturni e di svago dei più popolosi comuni, i Carabinieri in tale contesto, hanno fatto un massiccio uso dell’apparato “etilometro” in dotazione.

Il servizio, che si è sviluppato principalmente nelle città di Teramo e nei comuni rivieraschi, è stato effettuato a mezzo delle stazioni dipendenti e delle aliquote radiomobili ed ha portato all’individuazione di diversi autisti che si erano messi alla guida dei propri mezzi pur avendo fatto uso di alcolici. In particolare:

A Teramo i Carabinieri della locale Compagnia tra le auto fermate individuavano tre conducenti che sono risultati positivi alle misurazioni con l’apparato etilometro. Nel corso dei controlli due soggetti sono stati trovati a Teramo nonostante la loro presenza in città fosse inibita in forza di un divieto di dimora seguente a un provvedimento giudiziario. Ambedue sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

A Giulianova sono stati sorpresi cinque conducenti risultati positivi, tra questi un giovanissimo e fresco di patente di guida aveva un tasso alcolemico di cica 2 G/L, inoltre un altro oltre ad essere positivo all’alcool deteneva in auto una modica quantità di stupefacenti (cocaina) tuttavia si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento circa l’assunzione di stupefacenti e pertanto denunciato per guida in stato di ebrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di stupefacenti, contestualmente è stato segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti. Nel corso del servizio un uomo è stato trovato alla guida di un’auto sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita.

Ad Alba Adriatica sono stati riscontrati tre automobilisti che si erano posti alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

In tutti i casi i conducenti sono stati privati della patente di guida.

Tale dispositivo si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, la prefata tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati inerenti l’abuso di alcolici e/o di stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi, ciò per assicurare la piena sicurezza a tutti gli utenti della strada.