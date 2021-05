TERAMO, CORSIE CICLABILI VIA CONA OCCUPATE DA AUTO: FIAB E COMITATO QUARTIERE SCRIVONO AL COMUNE

TERAMO – Con una nota congiunta, inviata a Comune di Teramo, Polizia Stradale e Polizia Provinciale, il presidente Fiab Teramo, Gianni Di Francesco, e il presidente del comitato di Quartiere Cona – Fonte Baiano – Piano Solare, hanno segnalato che le “corsie ciclabili”, recentemente realizzate dal Comune, in particolare in via Cona, nel tratto urbano della strada statale n. 80, sono spesso occupate da auto in sosta, che ne impediscono l’utilizzo costituendo grave pericolo per la circolazione ciclistica e motorizzata.

“Le corsie ciclabili sono uno straordinario strumento per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada – sottolinea Gianni Di Francesco – ma il loro utilizzo abusivo come parcheggio vanifica gli sforzi fatti dall’amministrazione e mette in pericolo ciclisti, pedoni ed automobilisti”.

Fiab e Comitato di Quartiere, quindi, chiedono al Comune e alle forze di polizia, locali e nazionali, di intervenire onde ripristinare condizioni di sicurezza e legalità, anche con azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza e gli utenti della strada, non potendo, evidentemente, contare sull’educazione di chi utilizza l’automobile come se lo spazio pubblico fosse di sua esclusiva proprietà.