TERAMO: DAL 24 AL 28 APRILE LA 33ESIMA FIERA DELL’AGRICOLTURA NEL PARCO FLUVIALE “DE CAROLIS”

TERAMO – Dal 24 al 28 Aprile torna la 33/a edizione della FAT “Fiera dell’Agricoltura di Teramo” nel Parco Fluviale “Davide De Carolis”.

La Fiera – si legge sull’Ansa – che sarà inaugurata il 24 aprile alle ore 18.30, è organizzata dalle più importanti istituzioni del territorio come Comune, Camera Commercio Gran Sasso, Asl, Università, Coldiretti, Cia, Inail, Polo Agrario, Dmc Gran Sasso Laga, Gal Terreverdi Teramane, Izs e Its di Teramo. La Fiera dell’Agricoltura offre un ricco programma che coinvolge visitatori di ogni genere: dai consumatori ai professionisti, dai turisti alle famiglie e alle scuole.

È l’occasione perfetta per scoprire le ultime novità del settore e per celebrare le migliori tradizioni della nostra terra. Gli operatori agricoli e gli amanti del settore non possono assolutamente mancare a questo appuntamento tanto atteso, promosso dal Comune di Teramo con l’Assessorato alle Attività Produttive.

Il programma prevede, tra gli altri eventi, venerdì 26 aprile, ore 9.30 convegno dal titolo: “Agricoltura sostenibile ed inclusiva promotrice della sicurezza per i lavoratori del futuro”, a cura della Asl di Teramo e alle ore 17, incontro su “Randagismo: istruzioni per l’uso” a cura del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, in collaborazione con la Asl. Sabato 27 aprile, ore 17 convegno: “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale: dai campi alla tavola”, curato da Medicina Veterinaria di UniTE. Tutti i giorni della Fiera, alle ore 17 alle 19, esibizione di gruppi folkloristici.