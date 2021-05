TERAMO, DAL 3 MAGGIO UN UNICO BIGLIETTO DEL TRENO E DELL’AUTOBUS PER MUOVERSI IN CITTA’

TERAMO – Dal piazzale antistante la stazione di Teramo – da lunedì a sabato – partono ed arrivano più di 110 corse bus in combinazione oraria con i treni regionali, che permettono di raggiungere comodamente vari punti di interesse del centro cittadino: dal Tribunale e all’Agenzia delle Entrate, dal terminal bus di Piazza S. Francesco all’sl, gli uffici della Provincia e la sede INPS, nonché il centro storico della città.

Grazie alla rinnovata collaborazione tra Trenitalia Abruzzo (Gruppo FS Italiane) e Baltour è possibile muoversi con un biglietto integrato treno+bus, acquistabile già dallo scorso 3 maggio, su tutta la rete di vendita Trenitalia: in formato cartaceo nelle biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati; in formato elettronico sul web all’indirizzo www.trenitalia.com e con l’App Trenitalia.