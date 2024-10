TERAMO: DECRETO SALVA CASA, OK A CONSULTA ORDINI PROFESSIONALI CON ANCE, ANIEM, UNITEL

TERAMO – Dopo l’incontro del 17 settembre scorso con il Consigliere Nicola Campitelli, Presidente della terza commissione permanente del Consiglio regionale, delegato all’urbanistica e territorio dal Presidente della Giunta Marco Marsilio, nel quale il Consigliere ha manifestato la volontà a tutti gli ordini ed associazioni regionali di voler intervenire con un atto normativo che faciliti l’attuazione nei territori del Decreto Salva Casa approvato la scorsa primavera, gli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, l’Unitel, l’Ance e l’Aniem hanno deciso di costituire la Consulta provinciale per la stesura di un documento di proposta da sottoporre al medesimo Consigliere.

Infatti è lo stesso decreto “salva casa” a prevedere l’intervento regionale per disciplinare alcuni istituti, vista anche la natura concorrente tra Stato e Regioni della materia urbanistica. Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla legge nazionale che è intervenuta in vari ambiti della disciplina edilizia, la consulta ha esaminato i temi di maggiore attualità. In particolare il focus della discussione ha riguardato la disciplina dei cambi d’uso, la definizione delle “variazioni essenziali” rispetto al titolo edilizio assentito, le deroghe per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche riferibili alla demolizione e ricostruzione e le misure per il recupero edilizio dei sottotetti e dei piani terra, volte a ridurre il consumo di suolo ed ad aumentare l’offerta abitativa. Tutti argomenti di rilevante interesse per il futuro assetto del territorio. Hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Leo De Santis, il Presidente del Collegio dei Geometri Marco Pompei, il vice presidente di Ance Patrizio Patella, il Consigliere delegato di Aniem Simone Bollettini, il Presidente regionale dell’Unione nazionale italiana tecnici enti locali Raffaele Di Marcello.

“La semplificazione dei procedimenti edilizi, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, il sostegno al recupero anche per contenere il consumo di suolo ed il miglioramento dell’offerta abitativa attenta alla sostenibilità sono i temi più cari alle professioni ed al mondo produttivo” afferma il presidente del Collegio dei Geometri Marco Pompei. “La collaborazione che pratichiamo abitualmente fra professioni ed imprese sui temi edilizio-urbanistici ci consente di dialogare attivamente con le Istituzioni locali. Confido nella redazione a breve di un organico documento di proposta. Esprimo soddisfazione per l’impegno a voler fare presto e bene assunto dal Consigliere Campitelli lo scorso 17 settembre”.