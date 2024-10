TERAMO: DELFICO CHIUSO, BARTOLINI, “MIGLIORE ALTERNATIVA L’EX CONSORZIO AGRARIO”

TERAMO – “Questa mattina iniziano i lavori alle scuole Pascal e Forti che si faranno su più turni giornalieri e feriali cn più ditte lavorando anche sabato e domenica. Dopo 3 settimane al massimo la Provincia di Teramo metterà a disposizione dei dirigenti scolastici 25 aule”. Lo afferma l’assessore provinciale Flavio Bartolini in relazione ai rimedi dopo la chiusura dell’Istituto Delfico che è sotto sequestro.

“Dalla prossima settimana”, prosegue, “avremo a disposizione la scuola Milli e la sede del Liceo di viale Bovio per svolgere lezioni pomeridiane. Non basta per ospitare tutti gli studenti e abbiamo bisogno di altre 29 classi. La migliore soluzione percorribile è lo stabile dell’ex consorzio agrario di via Mazzini altrimenti dovremo spezzettare gli indirizzi scolastici in più edifici e esiste il rischio di compromettere fortemente la organizzazione scolastica e la didattica. Stiamo lavorando alacremente per trovare spazi ma allo stesso modo non possiamo restare inermi di fronte alla chiusura del Delfico e dobbiamo sapere se esiste un effettivo pericolo di crollo. Devono permetterci di fare perizie tecniche ulteriori prove di staticità e di materiali per capire se esiste il rischio di crollo immediato. Il Delfico ospita indirizzi unici in provincia e in Abruzzo come il liceo coreutico e il liceo classivo europeo e la città ha il dovere di preservarli. Come abbiamo tutti il dovere di proteggere uno dei monumenti più importanti ma soprattutto l’efficacia dei percorsi di istruzione dei ragazzi”.

Al riguardo inteviene la Costruttori Teramani. “In seguito agli eventi sismici del 2009 nonché dei successivamente del 2016”, si legge in una nota, “si propose all’Amministrazione Comunale di Teramo, la realizzazione di un innovativo polo scolastico da realizzarsi sul terzo livello del Parcheggio San Gabriele, di proprietà comunale, atteso che sullo stesso era stato autorizzato precedentemente un progetto direzionale da circa seimila mq. L’opera oggi riproposta, oltre ad avere le caratteristiche tipiche delle strutture ad alto efficientamento energetico, sarebbe perfettamente rispondente agli standard antisismici necessari ed imprescindibili, nonché di veloce realizzazione. In considerazione dei gravi e recenti eventi e la carenza di edifici adeguati in città, oggi più che mai risulterebbe una soluzione ottimale per la nostra Teramo, dotarsi di un polo ben dimensionato collocato in una posizione centrale e strategica, immerso nel verde, nelle immediate vicinanze dalla Palestra San Gabriele, funzionale per le famiglie e gli studenti”.