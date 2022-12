TERAMO: DOMANI ESIBIZIONE DELL’ENSEMBLE “ARABAFENICE” CHE PROPORRA’ SONORITA’ FRANCESI

TERAMO- Domenica 11 dicembre nuovo appuntamento della Stagione Concertistica XXIX edizione, organizzata dall’Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello” di Teramo alle ore 17:30, presso la Sala Ipogea di Teramo. Ospite l’Ensemble Arabafenice” che ci condurrà nelle sonorità francesi di fine ottocento.

Con “Uno sguardo incantato” l’ensemble propone al pubblico un repertorio di autori francesi vissuti nel secolo scorso che hanno musicato poesie con sonoritá raffinate, fondendo perfettamente gli strumenti e la voce, sfruttando la consonanza fra il timbro del soprano leggero e il flauto, arricchendo le melodie con virtuosismi.

L’ensemble “Araba Fenice” nasce negli anni 90 da una idea del pianista Pierluigi Camicia e del flautista Francesco Girardi, entrambi a quel tempo docenti presso il Conservatorio di Musica di Bari. Nel nome dell’ensemble c’è l’essenza della rinascita in continua mutazione e, quindi, dell’inafferrabilità. Negli anni, l’ensemble ha cambiato spesso repertorio e componenti, ma i due fondatori sono stati i pilastri del gruppo.

L’ensemble ha sempre avuto come fine ultimo quello di proporre al pubblico brani di grande godibilità e allo stesso tempo ricercati, che mettessero in luce le doti musicali e tecniche dei componenti via via succedutisi.