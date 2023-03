TERAMO: DONATI GLI ORGANI DEL GIOVANE MORTO NELL’INCIDENTE, DI GIOSIA (ASL), “GRAZIE ALLA FAMIGLIA”

TERAMO – Dopo una lunga valutazione sull’idoneità degli organi del giovane coinvolto lunedì in un gravissimo incidente stradale, coordinata dai Centri regionale e nazionale trapianti, all’alba sono iniziate le procedure di prelievo di organi con l’arrivo al Mazzini delle equipe di Palermo per il cuore, Roma per il fegato e l’Aquila per reni e cornee. L’intervento è terminato in tarda mattinata, con la ripartenza delle equipe verso le rispettive destinazioni. E’ questa la seconda donazione multiorgano dall’inizio dell’anno all’ospedale di Teramo.

“In Abruzzo il tasso di opposizione è ancora elevato rispetto alle altre regioni italiane ed eventi come quello di oggi sono l’esempio che qualcosa nella cultura e nella sensibilità della popolazione del nostro territorio sta cambiando”, dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “La tragicità dell’evento che ha colpito tutta la famiglia del giovane non le ha impedito di fare un gesto d’amore verso il prossimo, verso chi attende una nuova vita ed è in lista di attesa per un trapianto. Questo gesto dà un senso diverso alla morte che diventa moltiplicatore di vita. Ringrazio dunque a nome di tutta la comunità la famiglia che nell’immenso dolore ha detto comunque sì alla vita. Ringrazio anche per l’Impegno straordinario di tutti gli operatori coinvolti del Mazzini”.