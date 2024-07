TERAMO – Una donna di 77 anni, Franca D’Agostino, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Arno a Teramo. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto ieri, intorno alle ore 13, in un appartamento al secondo piano di un condominio. Sono stati alcuni vicini a sentire un odore nauseabondo e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e il 118. Al momento non si conoscono le cause del decesso. Ci sono le indagini.