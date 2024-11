TERAMO – Una donna straniera di 51 anni è stata accoltellata oggi, intorno alle 12.30, in via Pannella, a Teramo.

L’aggressore l’ha colpita all’addome e si è dato alla fuga.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale ma non sarebbe in pericolo di morte, in quanto, secondo le prime informazioni, non sarebbero stati raggiunti organi vitali.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Teramo.