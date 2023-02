TERAMO: DROGA E CELLULARE IN CARCERE, SEQUESTRI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

TERAMO – Lo scorso venerdì 24 febbraio la Polizia Penitenziaria di Teramo, diretta dal Dirigente del Corpo Livio Recchiuti, ha sventato l’ennesimo tentativo di far entrare in carcere droga e telefonini. La droga (25,5 grammi di cocaina e 15,5 grammi di hashish) e un micro-cellulare con cavetto di ricarica sono stati rinvenuti all’interno di un secchio dell’immondizia nell’area adiacente ingresso colloqui familiari detenuti.

Il sospetto è che un familiare, alla vista dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza che supporta le attività dei Baschi Azzurri della Penitenziaria, prima di accedere all’ingresso della zona filtro per i controlli si sia sbarazzato repentinamente della droga e cellulare buttandoli nel secchio dell’immondizia per non essere denunciato. Al momento sono in corso accertamenti per capire l’esatta dinamica.