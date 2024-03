TERAMO: E-DISTRIBUZIONE, DOMANI INTERRUZIONE FORNITURA ELETTRICA IN CENTRO

TERAMO – “E-Distribuzione, scusandosi per i disagi arrecati, informa che domani mercoledì 20 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, è prevista l’interruzione della fornitura elettrica in alcuni isolati del centro di Teramo”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che i lavori rientrano nel piano di E-Distribuzione “per rendere la rete elettrica della città sempre più resiliente, digitalizzata e per ridurre i tempi di ripristino in caso di eventuali disservizi”.

“Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto la società invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori”.