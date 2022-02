TERAMO: E’ SCOMPARSO L’EX ASSESSORE OSCAR TANCREDI, CINQUE GIORNI DOPO LA MOGLIE

TERAMO – Si è spento all’età di 91 anni Oscar Tancredi, ex assessore alla cultura della giunta Gatti, degli anni ’90, fratello del compianto onorevole Antonio Tancredi.

Cinque giorni fa è scomparsa la moglie.

I funerali si terranno domattina alle 10 nella chiesa dio Sant’Antonio. Lascia i figli Giuliano e Carmine, noto commercialista socio dell’ex governatore Gianni Chiodi.

Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto esprime il proprio cordoglio: “La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Protagonista di una stagione di rilancio della cultura a Teramo, di cui seppe valorizzare tutti gli spazi espositivi, si è distinto come esempio concreto di quella Politica vicina ai cittadini e dedita all’ascolto del territorio troppo spesso dimenticata. Persona schiva e riservata e di grande spessore culturale, sarà ricordato sempre per il grande rispetto delle istituzioni che, in qualità di assessore, ha rappresentato in un momento di grandi cambiamenti. Alla famiglia giungano le sentite condoglianze mie e della comunità teramana”.

Cordoglio espresso anche dall’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris: “Nella sua città, Teramo, dove negli anni Novanta è stato assessore, è stato protagonista di una stagione di rilancio della cultura. Uomo d’altri tempi, incarnava quel vecchio modo di far politica sempre vicino alla gente, sensibile e pronto all’ascolto. Dolore che si aggiunge al dolore, considerando che solo pochi giorni fa era scomparsa la sua consorte. Ai suoi cari, e a Paolo in particolare, già consigliere regionale e parlamentare, giunga un affettuoso saluto”.