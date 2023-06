TERAMO: ECCO IL NUOVO ORGANIGRAMMA DELLA LEGA, FASULO, “PERSONE VALIDE PER IL RILANCIO”

TERAMO – La segretaria cittadina della Lega Teramo, Arianna Fasulo, di concerto con il segretario regionale, Luigi D’Eramo, e il segretario provinciale, Jwan Costantini, ha presentato il nuovo organigramma del partito.

“Stiamo lavorando per dare alla città di Teramo una classe dirigente preparata e radicata sui territori. Una squadra in grado di essere attrattiva e dare nuovo slancio all’azione politica della Lega, anche in virtù delle prossime elezioni regionali”. Così la segreteria del Carroccio a Teramo, Arianna Fasulo, a margine delle nuove nomine nella segreteria cittadina.

La vice segretaria cittadina sarà Simona Silvino scelti anche i vari responsabili del partito per i diversi dipartimenti. Per i rapporti giuridici Alessio Di Nicolantonio, pubblica Istruzione e cultura Stefania Nardini, sanità Lucio Pichini, sport Domenico Stirparo, sicurezza Fabrizio Fuggini, sociale Alessia Verzilli, eventi e propaganda Roberto D’Auri e rapporti con gli enti Federica Di Nicola. Maria Di Domenico rimane il riferimento organizzativo provinciale del direttivo.

