TERAMO: EMANATA ORDINANZA COMUNALE CONTRO L’USO DEI BOTTI DI CAPODANNO

TERAMO – Il Comune, con apposita ordinanza, ha disposto il divieto, dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2025, nel territorio comunale teramano, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati, il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” .

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. La decisione è stata assunta ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, della integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali. Il sindaco fa appello al senso civico dei cittadini affinché siano rispettate le disposizioni dell’Ordinanza e soprattutto si espliciti il senso di rispetto e attenzione civica. L’Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio.