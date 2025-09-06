TERAMO: ERANO SU UNA MACCHINA RUBATA DA UN’AUTODEMOLIZIONE, DENUNCIATI 2 GIOVANI PER RICETTAZIONE

6 Settembre 2025 10:18

Teramo - Cronaca

TERAMO –  nel corso della mattinata di ieri, 5 settembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno deferito in stato di libertà due studenti italiani, di 19 e 18 anni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso.
I militari hanno sorpreso i due giovani,  a Teramo, mentre circolavano a bordo di una Fiat Punto priva di targhe. Le immediate verifiche hanno consentito di accertare che l’autovettura era stata asportata tra il pomeriggio del 4 settembre e la mattinata successiva da un’autodemolizione della zona, dove, già radiata, era destinata alla demolizione.
Grazie alla tempestività dell’intervento e alla successiva attività di riscontro, è stato possibile ricostruire l’intera vicenda ed individuare i responsabili.





Durante la fase esecutiva, i Carabinieri sono stati supportati anche da una pattuglia della Polizia di Stato, che ha collaborato sul posto per garantire la massima efficacia e sicurezza dell’operazione.
“L’episodio rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno congiunto delle Forze dell’Ordine nel prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, assicurando costante attenzione anche alle condotte illecite che vedono coinvolti soggetti in giovane età” si legge in una nota dell’Arma.

