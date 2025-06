TERAMO: EUROPARLAMENTARE PICARO IN VISITA DI QUATTRO AZIENDE, OSPITE DELLA CNA

TERAMO – Un’Europa più vicina al mondo delle piccole e micro imprese teramane, soprattutto quando mette a punto bandi pensati troppo spesso solo a misura della grande industria. Aziende del Teramano protagoniste, ieri, della seconda tappa del tour organizzato da Cna Abruzzo dal titolo “Visita degli europarlamentari alle PMI abruzzesi”: protagonista dell’appuntamento, nato da un’idea del presidente nazionale Dario Costantini per avvicinare i “palazzi di Bruxelles” al mondo delle micro e piccole imprese, è stato Michele Picaro eletto al Parlamento europeo nelle file di Fratelli d’Italia nella circoscrizione meridionale di cui l’Abruzzo fa parte.

Destinazioni del tour – negli incontri che hanno visto ospiti del direttore regionale Silvio Calice, del presidente e del direttore della CNA di Teramo Alfredo Martinelli e Federico Scardecchia anche importanti rappresentanti istituzionali, come sindaco e vicesindaco di Teramo (Gianguido D’Alberto e Stefania Di Padova), sindaco e assessori di Mosciano Sant’Angelo (Giuliano Galiffa, Mirko Rossi ed Ernesto Nobile) quattro aziende, tutte associate alla Cna, che rappresentano nel loro campo autentiche eccellenze.

Ovvero, a Tortoreto, la “Ripani Pelletterie” di Carla Ripani; a Sant’Atto “L’Arcolaio” di Olga Perticara; e a Bellante “Nuova SMA” e “Pluviam” dell’ex presidente provinciale della Cna, Bernardo Sofia.

Per Picaro si è trattato di un confronto intenso e ravvicinato con filiere importanti per il sistema produttivo teramano e abruzzese: settori strategici come la pelletteria, il tessile-abbigliamento, la produzione di arredi e accessori per sanitari, che sono ormai protagonisti sui mercati, ma alle prese – come del resto altri – con problemi delicati che riguardano il costo delle materie prime, il reperimento di manodopera, il timore dei dazi americani sulle esportazioni: problemi che richiedono, tutti, un intervento significativo dell’Unione Europea. Una full immersion, insomma, che ha portato anche a conoscere belle storie di integrazione di lavoratori stranieri.

L’appuntamento teramano è stato il secondo del progetto, dopo quello avvenuto poche settimane fa nel nucleo industriale di San Salvo con il pentastellato Danilo Della Valle.