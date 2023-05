TERAMO: FALSO ALLARME BOMBA IN ISTITUTO TECNICO, DENUNCIATO MINORENNE

TERAMO – Nel corso della mattinata di ieri 4 maggio 2023, sull’utenza 115 attestata presso il centralino dei Vigili del Fuoco di Teramo, giungeva una telefonata con cui l’anonimo interlocutore comunicava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale di via San Marino.

Le immediate operazioni di ricerca dell’esplosivo e conseguente bonifica condotte dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, si sono concluse alle ore 11:00 con esito negativo.

I contestuali accertamenti dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo permettevano di individuare e denunciare alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di L’Aquila, l’autore della telefonata per il reato di procurato allarme.

Come già avvenuto in altre occasioni analoghe, il presunto responsabile è stato identificato; sarebbe dunque opportuno che gli autori di tali gesti comprendano finalmente che queste condotte illecite hanno conseguenze giudiziarie, poiché le indagini normalmente consentono di individuarli in breve tempo.