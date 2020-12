TERAMO FESTEGGIA SAN BERARDO PATRONO: MESSA SOLENNE IN CATTEDRALE, LA DIRETTA

TERAMO – “Il 19 dicembre, festa di San Berardo, Patrono di Teramo, è un importante momento di rinnovo della devozione del Santo per tutta la comunità. La celebrazione liturgica del patrono della Diocesi e della città di Teramo a pochi giorni dal Natale è un grande dono per scoprire, soprattutto in questo tempo particolare, il desiderio di camminare insieme. San Berardo, con il suo insegnamento e la sua testimonianza, ci ricorda che non siamo soli nella città e che i momenti difficili possono essere superati perché il Signore è sempre fedele alle sue promesse. Lui viene oggi per stare sempre in mezzo a noi. È la vera sorgente della speranza”.



E’ il messaggio del Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi che alle ore 11 celebrerà la santa messa solenne trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Diocesi di Teramo-Atri”, seguita in diretta da Abruzzoweb.

Al termine della funzione il vescovo impartirà la benedizione alla città di Teramo e alla diocesi con la reliquia del santo patrono sulla porta della cattedrale.

