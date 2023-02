TERAMO: FIAT PUNTO GUIDATA DA ANZIANO TRAVOLGE QUATTRO AUTO, DUE FERITI LIEVI

TERAMO – Attorno alle ore 9 di questa mattina, in via Don Primo Mazzolari, a Teramo, una Fiat Punto, con alla guida un anziano, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia travolgendo quattro autovetture. Il sinistro ha causato 2 feriti, le cui condizioni non risultano essere gravi. Inevitabilmente, il traffico ha subito alcuni disagi che si sono protratti per circa un’ora.

Per i rilievi, sul posto è intervenuta la Polizia Locale la quale ha provveduto, oltre alle valutazioni connesse al sinistro, a ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e quindi a favorire il più celere ritorno alla normalità del traffico veicolare.