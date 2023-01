TERAMO: FINANZIATA LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STORICO CAMPO DI BASKET DELL’ACQUAVIVA

TERAMO – “Da anni lo storico Playground necessita di lavori di manutenzione, per ridare lustro alla sua storia e rinverdire i fasti che ha vissuto nei decenni”. Lo afferma il consigliere comunale Ivan Verzilli, il quale nel ribadire l’importanza anche storica di questo impianto di basket, annuncia che “grazie all’attenzione del Consigliere Regionale Marco Cipolletti la Regione Abruzzo ha stanziato un contributo straordinario di 10.000 euro per i lavori di riqualificazione del Campetto, che potrà presto tornare a far sognare tutti coloro che amano i canestri”.

“Sono certo “, aggiunge, “che la Teramo a Spicchi avrà lunga vita e ancora successi, grazie alla passione e alla dedizione dell’Associazione fondata dal Presidente Fabio Nardi, a cui va il mio più cordiale abbraccio per il lavoro che ha svolto in questi anni e per le emozioni che la TaSp regala a tutta la città di Teramo. Ovviamente, sarà mia cura continuare ad interloquire con i superiori livelli politici, anche per le ulteriori cure di cui necessita l’intero complesso dell’Acquaviva, vero cuore sportivo della comunità”.