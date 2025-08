TERAMO: FURTI, MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, SCATTANO ARRESTI E DENUNCE

TERAMO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, hanno eseguito una serie di interventi in diverse località della provincia, dando corso ad arresti, denunce e misure cautelari a seguito di reati contro la persona, la sicurezza stradale e il patrimonio.

A Giulianova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano 31enne, incensurato, sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto al test con etilometro, ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre i limiti di legge. Patente ritirata e veicolo affidato a persona idonea.

Sempre a Giulianova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato una cittadina italiana 50enne, già nota alle Forze di Polizia, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici e alcoltest. La donna aveva perso il controllo dell’auto, abbattendo il muro di recinzione di un’abitazione privata e terminando la corsa nel cortile. La patente di guida le è stata ritirata.

Ancora a Giulianova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario 42enne, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, per furto aggravato. Dopo aver sottratto alcolici per un valore di diverse decine di euro all’interno di un supermercato, l’uomo è stato sorpreso dagli addetti alla vendita e si è dato alla fuga. Raggiunto e bloccato nel parcheggio dai militari prontamente intervenuti, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

A Teramo, a conclusione di un’indagine avviata a seguito della denuncia presentata da una dipendente di un esercizio commerciale, i Carabinieri della Stazione capoluogo hanno deferito in stato di libertà una cittadina italiana 56enne, incensurata, per furto aggravato. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, è stato accertato che la donna, addetta alle pulizie, si era impossessata del portafoglio della vittima custodito all’interno degli spogliatoi.

A Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano 49enne, già noto alle Forze di Polizia, resosi responsabile di lesioni personali e maltrattamenti nei confronti della compagna. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, si era introdotto contro la volontà della donna nella sua abitazione, aggredendola con calci e pugni.

L’intervento dei militari ha consentito di bloccarlo e arrestarlo.

La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente. In attesa del processo, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso i Carabinieri del comune di residenza, sito fuori provincia.

A Bellante, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nei confronti di un 15enne italiano, incensurato, ritenuto responsabile di gravi maltrattamenti nei confronti della madre convivente. Il minore è stato collocato in una comunità educativa specializzata, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.