TERAMO: FURTO, RESISTENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE, POLIZIA ARRESTA UN UOMO DI 41 ANNI

TERAMO – Un cittadino italiano di 41 anni, è stato arrestato in flagranza di reato – per tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale – dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Teramo.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato individuato dagli operatori nel mentre danneggiava, con un bastone di ferro, la porta di ingresso di un noto locale del centro storico di Teramo, verosimilmente per accedervi e consumare un furto.

Da accertamenti esperiti è emerso che poche ore prima il pregiudicato aveva già danneggiato, tentando l’accesso, diverse attività commerciali del centro cittadino.

L’uomo, fermato dalla Volante intervenuta sul posto, ha manifestato una violenta resistenza, causando nello specifico lesioni personali di un operatore di polizia che è stato sottoposto alle cure del caso.

L’uomo, già arrestato in passato per condotte analoghe e per reati commessi in danno di Pubblici Ufficiali, è stato arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Trattandosi di persona ritenuta socialmente pericolosa per la sicurezza pubblica, il Questore di Teramo, Carmine Soriente, ha irrogato nei suoi confronti le misure di prevenzione dell’Avviso Orale e del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Teramo per la durata di tre anni.

