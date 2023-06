TERAMO: GATTO BUTTATO GIU’ DA SCARPATA, DENUNCIATO UN UOMO

TERAMO – “Una signora è stata testimone di un gravissimo episodio nei pressi del fiume Tordino, a Teramo, che ha avuto la prontezza di filmare e denunciare. Secondo la sua testimonianza un uomo, infastidito dal miagolio di un gattino, lo avrebbe preso e buttato giù dalla scarpata che costeggia il fiume. La donna ha ripreso infatti l’uomo che si allontanava con il gatto in mano e che poi tornava senza”.

Lo rende noto la LNDC Animal Protection a seguito della denuncia della donna.

“Voglio ringraziare la signora che non si è girata dall’altra parte ma ha documentato il comportamento di questo essere che non riesco a definire umano – commenta Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection – Non sappiamo esattamente quale fosse la situazione, quindi non mi sento di biasimarla se non se l’è sentita di intervenire fisicamente per fermarlo. Ha comunque prodotto un filmato che sicuramente sarà molto utile per supportare la sua e la nostra denuncia. È importante che le persone per bene non facciano finta di niente quando si trovano davanti a scene di questo tipo, ma documentino quanto sta accadendo e che poi si rivolgano alle forze dell’ordine come ha fatto lei”.

“I mostri non si fermeranno finché continueranno a pensare che della vita degli animali non importi a nessuno e finché continueranno a sentirsi impuniti. Per questo anche noi sporgiamo denuncia assicurandoci che il caso venga preso nella dovuta considerazione dagli inquirenti. Questi comportamenti sono molto gravi in primis per gli animali, ma anche per gli altri esseri umani perché sono indicativi di una personalità pericolosa per tutti. Come sempre auspichiamo in un intervento del legislatore, più volte promesso ma mai attuato, affinché le pene previste per i reati a danno di animali vengano inasprite”, conclude Rosati.

