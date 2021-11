TERAMO: GIORNATA INTERNAZIONALE VIOLENZA DONNE, IL 23 CONVEGNO “UN PO’ DI LUCE DAL SOMMERSO”

TERAMO – In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consulta per la parità e le pari opportunità del Comune di Teramo organizza il prossimo 23 novembre, alle ore 17:00, nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi a Teramo, un Convegno dal titolo “Un po’ di luce dal sommerso”, occasione per riflettere sulle differenti dimensioni del complesso fenomeno della violenza contro le donne, in una prospettiva ampia e volta a far emergere taluni tra i principali aspetti problematici di tale fenomeno, il quale chiama in causa, tra gli altri, profili relativi alla promozione della salute pubblica, alla protezione delle donne in quanto vittime di violenza di genere, alla sicurezza in rete.

L’iniziativa vedrà coinvolti il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Teramo, Dott.ssa Enrica Medori, la quale offrirà un contributo all’analisi della violenza di genere e all’evoluzione nel tempo dei rispettivi strumenti di tutela, la Dott.ssa Flavia Di Giangiacomo, Dirigente Medico dell’ASL Teramo, che fornirà un panorama dell’esperienza del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Teramo in materia di “Codice rosa”, il Dott. Tazio Di Felice, Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, con un intervento sul tema del “revenge porn” e del cyberbullismo e il Dott. Giammaria De Paulis, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Teramo, il quale tratteggerà un profilo della figura femminile nei nuovi strumenti tecnologici di informazione e comunicazione e nell’ambito dei “social media”.