TERAMO: GIUNTA COMUNALE VISITA I CIMITERI DEL TERRITORIO

TERAMO – E’ in corso, a Teramo, la consueta visita dell’amministrazione comunale ai cimiteri del territorio nel periodo della commemorazione dei defunti. Le visite che saranno spalmate in tre giorni e che si concluderanno lunedì 2 Novembre.

Questa mattina il sindaco Gianguido D’Alberto e il vicesindaco Giovanni Cavallari, si sono recati ai cimiteri di Cartecchio, San Nicolò e Varano.

In tutti i casi, la visita – che vuole avere la duplice finalità di simboleggiare il saluto delle istituzioni ai nostri defunti e la verifica delle condizioni dei siti – è stata preceduta dal saluto ai volontari della Protezione Civile che prestano servizio di assistenza e vigilanza.

Gli amministratori non hanno riscontrato problemi particolari, se non quelli connessi e già noti, legati alle condizioni di visita imposte dallo stato dei cimiteri dopo il sisma e dalle prescrizioni dettate per la prevenzione dell’epidemia in corso.

Nel pomeriggio il sindaco e il vicesindaco si recheranno ai cimiteri di Frondarola e Valle San Giovanni.

