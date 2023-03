TERAMO: GRAVE STUDENTE AFGHANO PRECIPITATO DA BALCONE, DELICATA OPERAZIONE CHIRURGICA AL MAZZINI

TERAMO – E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il 35enne originario dell’Afghanistan, studente straniero dell’Università di Teramo, precipitato dal balcone della palazzina in cui vive con altri studenti in via Stoppa, ieri intorno alle 17.30.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi al personale. Caduto dal terzo piano, lo studente avrebbe fatto un volo di circa 10 metri.

Il 35enne è ricoverato all’ospedale Mazzini di Teramo e le sue condizioni sono molto gravi.

Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile coordinata dalla procura.

L’ateneo di Teramo nell’estate del 2022 ha accolto 42 studenti afghani, di cui 17 donne, arrivati in Italia grazie al corridoio umanitario reso possibile dal progetto Roshanak a cura dell’associazione Salam, in collegamento con il partner afghano Ong Karawan Welfere Foundation, in collaborazionecon l’università di Teramo e l’Adsu, l’azienda per il diritto allo studio. L’università di Teramo è l’ateneo italiano che ha accolto più studenti afgani.