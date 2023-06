TERAMO: GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, RITIRATE OTTO PATENTI DAI CARABINIERI, MULTE E UN ARRESTO

TERAMO – Nella notte tra sabato e domenica scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno eseguito un servizio di controllo del territorio a mezzo di pattuglie dipendenti delle compagnie di Teramo, Giulianova e Alba Adriatica, mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’uso di bevande alcoliche e/o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi.

Sono state presidiate le principali arterie stradali, nonché i luoghi prossimi a locali di intrattenimento musicale frequentati da giovani. Il bilancio del controllo è di sette patenti ritiraTe a carico di autisti che si erano messi alla guida dei propri mezzi pur avendo fatto uso di alcolici, in particolare in una occasione è stato rilevato a carico del conducente di un mezzo, una ragazza, un tasso alcolico nel sangue di ben cinque volte quello consentito.

Inoltre nel medesimo servizio un conducente che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti pur manifestando i sintomi classici di chi aveva bevuto, è stato privato della patente di guida e segnalato alle autorità competenti. Durante i controlli sono state elevate varie contravvenzioni al codice della strada inerenti l’uso del telefonino mentre si è alla guida, nonché sull’irregolarità dei documenti di guida e circolazione quali patente, assicurazione e revisione scaduta di validità.

Nel corso del servizio è stato arrestato e condotto in carcere un uomo che doveva scontare un residuo pena di mesi 4 per stupefacenti e denunciato un altro soggetto gravato da foglio di via obbligatorio per il Comune di Alba Adriatica, lo stesso veniva sorpreso nel lungomare della medesima città. Sempre ad Alba Adriatica, durante il controllo sulla circolazione stradale è stata fermata un’autovettura condotta da una donna con a bordo un uomo.

La donna era priva di patente di guida in quanto mai conseguita, l’uomo gravato da un foglio di via obbligatorio per il comune di Alba Adriatica, ambedue sono stati segnalati all’A.G. Tale servizio si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, la prefata tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli inerenti l’abuso di alcolici e/o di stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi, ciò per assicurare la piena sicurezza a tutti gli utenti della strada.