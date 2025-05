TERAMO: IL 21 MAGGIO RECLUTAMENTO DI PERSONALE VETERINARIO PER GERMANIA, OLANDA E GRAN BRETAGNA

TERAMO – Si svolgerà mercoledì 21 maggio, a partire dalle ore 9.00, nel Campus Ruggero Bortolami (Località Piano d’Accio), una giornata di selezione e reclutamento del personale, mirata alla ricerca di profili professionali nel settore veterinario in Germania, Olanda e Regno Unito.

L’iniziativa, organizzata dal Job Placement dell’Università di Teramo, è aperta a studenti e laureati in Medicina Veterinaria. La giornata si aprirà con i saluti del delegato alla Didattica dell’Università di Teramo Raffaele Mascella, del direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria Lucio Petrizzi, del presidente del Corso di laurea in Medicina Veterinaria Barbara Di Martino e della coordinatrice del Job Placement di Ateneo Maria Angela Perito. Moderati da Marta Czernik, delegata al Job Placement del Dipartimento di Medicina Veterinaria, seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle aziende presenti, che illustreranno le opportunità di lavoro nel settore veterinario dei relativi Paesi.

Per la Germania interverrà Hendrik Schwarz, della Hardenberg Consulting; per l’Olanda Rosa Bouwman, consulente Eures Olanda, e Bianca Joustra, responsabile dell’Agenzia Flexvet; per il Regno Unito Paolo Di Mascio della Eville & Jones. Concluderà gli interventi Anna Bongiovanni, responsabile Eures della Regione Abruzzo, che illustrerà il progetto EURES TMS e le possibilità di sostegno alla mobilità europea.

Si svolgerà quindi una sessione di recruiting, nel corso della quale le aziende incontreranno i candidati interessati a sostenere colloqui di lavoro.

«Il futuro lavorativo degli studenti – ha dichiarato il magnifico rettore dell’Università di Teramo Christian Corsi – è in cima all’agenda del nostro Ateneo. Ma oltre all’occupazione puntiamo anche a creare le condizioni per una carriera di successo dei nostri giovani, per cui è indispensabile intensificare la rete di relazioni e cooperazione internazionale. La globalizzazione ha modificato il sistema di reclutamento e selezione da parte delle aziende, sempre più interessate a un mercato del lavoro diversificato e internazionale. È nostro dovere, quindi, interpretare questo nuovo orientamento e intercettare le numerose opportunità per i nostri laureati».