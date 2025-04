TERAMO: IL 30 APRILE CONCERTO “ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO” AL PARCO FLUVIALE

TERAMO – L’Associazione Culturale Big Match annuncia il ritorno di “Aspettando il Primo Maggio”, l’evento musicale più atteso dell’anno che, giunto alla sedicesima edizione, promette anche questa volta di accendere il cuore di Teramo con una serata di musica, passione e sano divertimento.

L’appuntamento è fissato come da tradizione per il 30 aprile prossimo, nella riconfermata e suggestiva cornice del Parco Fluviale “Davide De Carolis”. Come oramai avviene da diversi anni, l’evento sarà ad ingresso gratuito. I grandi nomi della musica italiana che anche quest’anno saliranno sul palco del lungofiume saranno resi noti nel corso di un’apposita conferenza stampa che verrà convocata a breve.

Nelle ultime edizioni, l’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando il suo ruolo oramai consolidato di appuntamento imperdibile nel panorama delle manifestazioni regionali. “Aspettando il Primo Maggio” non è solo una kermesse musicale ma anche un’occasione per riflettere sui temi del lavoro e dei diritti sociali, grazie alla partecipazione, confermata anche in questa edizione, dei sindacati provinciali e di diverse associazioni del territorio. L’Associazione Big Match invita tutti a rimanere sintonizzati sui canali Social per conoscere gli aggiornamenti, le novità e le informazioni sulla sedicesima edizione di “Aspettando il Primo Maggio”.